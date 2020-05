Mensensmokkelaars krijgen tot 6 jaar cel nadat zeilbootje met 9 transmigranten motorpech krijgt voor kust van Oostende Siebe De Voogt

06 mei 2020

12u21 0 Oostende Twee Albanezen en twee Italianen hebben effectieve celstraffen tot 6 jaar gekregen voor mensensmokkel. De vier zaten achter het zeilbootje met 9 Albanezen, dat vorig jaar motorpech kreeg voor de kust van Oostende. De rechter sprak in totaal ook 128.000 euro aan boetes uit.

De kustwacht kreeg op vrijdagavond 14 juni een melding van een jacht dat 25 kilometer voor de kust van Oostende motorpech had gekregen. Een reddingsboot van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de scheepvaartpolitie van Oostende trokken meteen ter plaatse en begeleidden het schip ‘Summer of 69’ terug naar de haven van Oostende. Aan boord troffen de agenten negen mannen aan. Allen verklaarden ze van Albanese origine te zijn. De boot werd in beslag genomen voor onderzoek en het parket startte een strafonderzoek op.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de omstandigheden aan boord levensgevaarlijk waren. Zo was het aantal mensen veel te groot in vergelijking met de grootte van het zeiljacht, waren er geen veiligheidsvesten of radar aan boord en lieten de stuurkunsten van de man aan het roer te wensen over.

Tot 6 jaar cel

De Albanezen Hashim X. (33) en Alfred M. (51) werden door het parket aanzien als vermoedelijke mensensmokkelaars en ook aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Procureur Frank Demeester vorderde voor de mannen effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 8 en 7 jaar. De rechter legde hen woensdagmorgen uiteindelijk 6 en 5 jaar cel op.

Het verdere onderzoek bracht ook twee Italianen in het vizier van de speurders. Anna B. (53) en Giuseppe L. (46) waren betrokken bij de aankoop van de zeilboot en kregen daarvoor respectievelijk 1 jaar cel met uitstel en 2 jaar cel, waarvan de helft effectief. De beklaagden kregen in totaal ook 128.000 euro aan boete, waarvan delen met uitstel werden opgelegd.