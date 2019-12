Mensenhandel- en prostitutienetwerk opgerold door Oostendse recherche Bart Boterman

11 december 2019

11u03 0 Oostende De cel mensenhandel van de lokale politie Oostende heeft een prostitutienetwerk ontmanteld. Een gearresteerde 28-jarige vrouw en een 36-jarige man zitten in de cel op verdenking van mensenhandel en exploitatie van prostitutie. “ Ze zetten meisjes aan het werk in Oostende en in Lede. Ze worden verdacht van misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare toestand van de meisjes", luidt de mededeling van de lokale politie Oostende.

Het cel mensenhandel van de lokale recherche van PZ Oostende kwam de verdachten op het spoor toen ze controles uitvoerden op internetprostitutie. “Via de advertentiesite Redlights.be gingen ze op zoek naar dames die mogelijk het slachtoffer werden van uitbuiting. Tijdens een controle in augustus 2019 werden in Oostende twee ladyboys aangetroffen. In september bleken ook in een bar in Lede ladyboys actief. Ze konden worden gelinkt aan dezelfde verdachten”, aldus de politie.

“In oktober werd eens te meer een controle uitgevoerd, dit keer in de Zwaluwenstraat in Oostende, waar twee meisjes uit Nigeria en een shemale uit Colombia werden aangetroffen. Door het parket van West-Vlaanderen werd meteen een onderzoeksrechter aangesteld, die verder onderzoek liet uitvoeren en opdracht gaf om tot tussenkomst over te gaan. Op die manier kon de situatie een halt worden toegeroepen. In een bar in Oordegem bij Lede werd naar aanleiding van de tussenkomst opnieuw een Nigeriaanse dame aangetroffen die er aan het werk was”, besluit de Oostendse politie.

De onderzoeksrechter besliste om de beide verdachten, de 28-jarige vrouw en 36-jarige man, aan te houden. Vrijdag moeten ze voor de raadkamer komen.