Mensen geven stem aan honden in campagne tegen schokhalsbanden: “Misschien is het beter als ik niet meer beweeg” Leen Belpaeme

05 december 2019

16u29 1 Oostende Het Blauw Kruis van de Kust start een nieuwe campagne tegen het gebruik van schokhalsbanden. In het verleden probeerde het asiel het gebruik van deze halsbanden al aan banden te leggen omdat het honden pijn zou doen. Om de boodschap nu duidelijk te maken hebben ze een filmpje gemaakt waarbij mensen een stem geven aan de dieren. “Met de sensibiliseringsfilm en petitie vragen we opnieuw actie van de minister voor Dierenwelzijn”, aldus voorzitter Fabrice Goffin.

De e-collar, een halsband voor honden, wordt gebruikt door eigenaars om hun dier elektrische schokken toe te dienen. “De schokhalsbanden werden ontworpen om honden pijn te doen en kan dus nooit op een diervriendelijke manier gebruikt worden. Van pijnprikkels kan men enkel tijdelijk vermijdingsgedrag creëren. De pijnprikkel of de dreiging van de pijn dient geregeld herhaald te worden. De halsbanden veroorzaken enkel angst, stress en wantrouwen”, zegt voorzitter van het Blauw Kruis Fabrice Goffin. Op 13 juli 2018 werd in de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, met artikel 4 een uitdrukkelijk verbod ingevoerd op het gebruik van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen aan honden. Er werd bepaald dat deze wet in werking treedt op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum. Tot op heden is dit door de Vlaamse regering niet gebeurd. “Als organisatie die opkomt voor het dierenwelzijn in het algemeen en als exploitant van ons dierenasiel, betreuren wij dit ten zeerste”, aldus Goffin, die zich ook afvraagt of er een reden is voor het verlet.

Gedragstherapeuten

Volgens woordvoerder Michaël Devoldere alvast wel. “Het was minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die alvast de basis heeft gelegd voor een toekomstig verbod. Het probleem is dat een volledig verbod ook zou gelden voor gedragstherapeuten, die stroomhalsbanden soms kunnen gebruiken als een laatste redmiddel om bepaalde dieren alsnog tam te maken. Als gedragstherapeuten dit laatste redmiddel niet meer mogen gebruiken, dan zullen onhandelbare honden in de toekomst koudweg geëuthanaseerd worden. Een uitzondering voor gedragstherapeuten helpt ons niet vooruit, want het beroep ‘gedragstherapeut’ is niet beschermd. Iedereen kan zich de titel toe-eigenen. Het verbod zou zo een lege doos worden. Voor dit probleem zoeken we nog een oplossing.” Op 8 december is er in Sint-Niklaas een evenement waarbij eigenaars hun hond kunnen meebrengen en de e-collars kunnen testen. Het Blauw Kruis uitte z’n bezorgdheid aan de minister, maar kreeg nog geen reactie.