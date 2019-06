Meisje (9) bewusteloos uit zee gehaald in Oostende, intussen buiten levensgevaar Bart Boterman

29 juni 2019

17u27

Bron: Eigen info 158 Oostende Op het strand van Oostende is afgelopen namiddag een negenjarig meisje bewusteloos uit zee gehaald door de strandredders. Het meisje is dankzij de redders aan de verdrinkingsdood ontsnapt en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 16 uur ter hoogte van het Casino Kursaal. De alerte redders konden haar aan boord van de reddingsboot trekken. “Het meisje was buiten bewustzijn en werd naar het strand overgebracht met onze boot. Op het strand is ze opnieuw bij bewustzijn gekomen. We hebben geen reanimatie uitgevoerd. Het meisje is meteen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Oostends hoofdredder Jonathan De Vos. Dat gebeurde onder begeleiding van de MUG. Er is namelijk nog het risico op secundaire verdrinking door ingenomen water. Het gaat om een meisje van 9 uit Sint-Gillis bij Brussel , dat met haar familie in Oostende is dit weekend. “Intussen is het meisje opgenomen in het AZ Sint-Jan in Brugge. Haar toestand is niet meer levensbedreigend”, voegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende nog toe.

Volgens de strandredders van Oostende is het vandaag een enorm drukke dag. Er liepen minstens 50 kinderen verloren alleen al in Oostende. In samenwerking met de politie werden allen terug verenigd met hun familie.