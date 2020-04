Meeuwenteam staat inwoners bij om overlast door broedende meeuwen te beperken Leen Belpaeme

02 april 2020

08u28 0 Oostende Sinds vorige maand kunnen inwoners van Oostende met al hun vragen over meeuwen in de stad terecht bij het meeuwenteam. Ongeacht het coronavirus gaat het broedseizoen van de meeuwen binnenkort van start en dat gaat elk jaar gepaard met klachten van overlast. Met het meeuwenteam wil de stad samen met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren voor een totaalaanpak gaan met sensibilisering en diervriendelijke maatregelen.

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren rekruteerde twee specialisten die zich uitsluitend met deze taak zullen bezighouden. Het team is actief van maart tot half augustus om inwoners met raad en daad bij te staan. Meeuwen leggen hun eieren meestal in de laatste week van april, maar vanaf nu zoeken ze al een geschikte nestplaats. Tijdens de broedtijd van de meeuwen komen er jaarlijks een aantal overlastklachten binnen. Meestal gaan deze meldingen over lawaaihinder in de vroege ochtend, bevuiling door uitwerpselen, gescheurde vuilniszakken en (schijn)aanvallen. Meeuwen zijn echter een beschermde diersoort.

Tips

De voorbije jaren werden al heel wat verschillende acties uitgeprobeerd om met de meeuwen om te gaan, maar de stad wil nu echt voor een totaalaanpak gaan en de verschillende acties coördineren. Op basis van de meldingen die binnenkomen, volgt het meeuwenteam de nestlocaties van de meeuwen van nabij op. Samen met de betrokken inwoners bekijkt het team de meest efficiënte aanpak. De specialisten zullen mensen concrete tips geven om nestvorming te voorkomen zoals bijvoorbeeld de installatie van een meeuwenweringsnet. Hiervoor kunnen Oostendaars nog steeds een subsidie aanvragen.

Het coronavirus houdt de meeuwen dan wel niet tegen om een nest te maken, het meeuwenteam moet door de maatregelen om het coronavirus tegen te houden wel de interventies beperken om rechtstreeks contact met inwoners te vermijden. Iedereen kan het team bereiken via het gsm-nummer 0465 02 88 27 of via het online formulier op de website van de stad. Binnen de huidige social distancing-regels bekijkt het meeuwenteam dan of het mogelijk is om het dak te komen inspecteren, of indien nodig het nest te verwijderen of de eieren te vervangen door valse eieren. Als dit momenteel onmogelijk is, zal het team na het opheffen van de coronamaatregelen contact opnemen voor een nieuwe afspraak.