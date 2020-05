Meer wagens op hetzelfde moment toegelaten in Oostendse containerparken Leen Belpaeme

21 mei 2020

10u33 0 Oostende Op de Oostendse containerparken in Zandvoorde en in de Vuurtorenwijk worden vanaf vrijdag 22 mei meer wagens tegelijk toegelaten.

Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus gingen de Oostendse containerparken opnieuw open vanaf 7 april, maar met een beperkte capaciteit. Er werden vijf wagens tegelijk toegelaten. Dat betekende dat er op de piekmomenten soms lange wachtrijen ontstonden. “De ervaring van de voorbije weken leert ons dat we perfect meer wagens tegelijk kunnen toelaten, mits veiligheidsmaatregelen zoals social distancing. Bijkomend voordeel is ook dat we de wachttijd aan de containerparken gevoelig kunnen verkorten”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Op basis van de ervaring van de voorbije weken past stad Oostende vanaf vrijdag 22 mei dus de regeling aan. In het containerpark Zandvoorde (Klokhofstraat) wordt de capaciteit uitgebreid tot 10 wagens die tegelijk worden toegelaten. Ook het containerpark in de Vuurtorenwijk (Nieuwewerfkaai) verhoogt zijn capaciteit, tot 7 wagens. De nieuwe regeling zal daar van kracht zijn vanaf zaterdag 23 mei. De andere afspraken blijven gelden.