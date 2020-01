Meer dan 28.000 in beslag genomen flessen Don Jaime openbaar verkocht, onderzoek naar Marchand Brothers loopt nog volop Bart Boterman

08 januari 2020

11u03 0 Oostende Het onderzoek naar de beruchte zakenbroers Peter (67), Rudolf (67) en Armand Marchand (58) uit Oostende loopt nog volop, maar de FOD Financiën heeft intussen 59 paletten van hun cava ‘Don Jaime’ openbaar verkocht. Het gaat om maar liefst 28.320 flessen, in juni in beslag genomen tijdens huiszoekingen bij de ‘Marchand Brothers’ in een onderzoek naar internationale witwaspraktijken.

Even terug naar dinsdag 18 juni. Het gerecht valt binnen op locaties in Knokke, Brugge en Oostende, het hoofdkwartier van de Marchand Brothers met onder andere het penthouse bovenaan het Europacentrum. Het parket van Veurne was al meer dan een jaar bezig met een onderzoek naar witwas en criminele organisatie en had eindelijk concrete bewijzen om over te gaan tot actie. Peter Marchand (66) was namelijk op heterdaad betrapt met een sporttas vol zwart geld in een Brussels bankkantoor. Het ging om ponden uit het Verenigd Koninkrijk om wit te wassen.

De drie broers worden gearresteerd tijdens de gerechtelijke acties. Mogelijk nuttige documenten, computers en zes luxewagens waaronder twee Bentleys en twee Maserati’s worden in beslag genomen. Het gerecht zag ook waarde in 59 paletten Don Jaime, het cavamerk dat de broers zo'n tien jaar geleden met succes lanceerden. Na twee dagen werden Rudolf en Armand Marchand vrijgelaten onder voorwaarden. Peter Marchand zat vier maanden in voorhechtenis. Hij kwam eind oktober vrij na het overmaken van het effectenboekje van de vennootschappen, zeg maar een soort borgstelling, aan de onderzoeksrechter.

Rechtstreeks naar de schatkist

Het onderzoek loopt intussen volop en is nog lang niet afgesloten. De strafzaak heeft immers een internationaal karakter gekregen. Een proces wil de FOD Financiën niet afwachten, want tegen dan zouden de 59 paletten cava wel eens waardeloos kunnen zijn geworden. De 28.320 flessen zijn al openbaar verkocht. Bieden, verplicht per vijf paletten, kon tot 6 januari. Aan welke prijs de cava is verkocht, is niet duidelijk. De opbrengst gaat naar de schatkist. In de winkel kost een fles Don Jaime zo’n 7 euro.

Eerder buiten vervolging gesteld

In 1996 hadden de broers Marchand al een grote rechtszaak aan hun been. Ze werden beticht van belastingontduiking, witwassen, schriftvervalsing en accijnzenfraude via handel van alcohol en tabak met het Verenigd Koninkrijk. De zaak sleepte maar liefst zestien jaar aan. Uiteindelijk moest de rechtbank hen in 2012 buiten vervolging stellen. Door het getalm waren veel documenten niet meer leesbaar omdat de inkt vervaagd was. Daardoor liep de Belgische staat als burgerlijke partij 1,5 miljoen euro mis. Ook het volledige kostenpakket van het onderzoek – 174.000 euro – kwam bij de staat terecht. Dankzij de cava is daar toch al een deeltje van teruggevorderd.