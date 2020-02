Meer dan 1.000 mensen ontdekken het Kursaal achter de schermen Leen Belpaeme

02 februari 2020

19u39 0 Oostende Meer dan 1.000 bezoekers kwamen zondag op bezoek in het Kursaal van Oostende om er in de catacomben alle geheimen van het gebouw te ontdekken. De opendeurdag werd georganiseerd ter gelegenheid van de 15de verjaardag sinds de renovatie van het gebouw.

Het huidige Kursaal van Oostende werd in 1950 gebouwd en 15 jaar geleden opende het gebouw opnieuw de deuren na een grondige renovatie. Het gebouw heeft heel wat verborgen parels, maar de doorsnee bezoekers komt meestal niet verder dan de erehal en het auditorium. Tijdens het feestjaar wil het Kursaal de bezoekers de kans geven om alle geheimen van het gebouw te ontdekken en daar werd al gretig gebruik van gemaakt tijdens de eerste opendeurdag. Gidsen namen bezoekers mee op sleeptouw. De gidsbeurten zaten in twee dagen tijd volzet en de dag zelf kwamen heel wat mensen op eigen houtje op ontdekking.

Kunst

Speciaal voor het feestjaar worden de kunstwerken in het gebouw in de kijker geplaatst. “Onder het podium ligt het grote wandtapijt dat vroeger een plaats had in de erehal. We hebben het tapijt opengelegd op het podium en met een hoogtewerker een foto genomen om er een reproductie van te kunnen maken. De reproductie hangt nu terug in de erehal", licht Jonas Schoonbaert van het Kursaal toe. In het auditorium werden dan weer twee beelden teruggeplaatst van Olivier Strebelle. Leon Stynen, architect en directeur van La Cambre, had de opdracht gegeven om twee monumentale keramieken te ontwerpen voor het Oostendse Kursaal: ‘triton’ en ‘zeemeermin’. Via een chatbot kunnen geïnteresseerden alle kunstwerken ontdekken. “We zullen nog een open huis organiseren, op die dagen zullen bezoekers vrij de kunstwerken kunnen bezoeken. Er zijn dit jaar ook nog drie andere opendeurdagen met een andere invulling op 21 juni, 20 september en 6 december.”

De eerste opendeurdag werd alvast afgesloten met Oostende Zingt