Meer cargo op Oostendse luchthaven dankzij corona. “Dit maakt de weggevallen passagiersvluchten niet goed” Leen Belpaeme

05 mei 2020

De luchthavenactiviteiten op de luchthaven van Oostende liggen zo goed als stil als het op passagiersvluchten aankomt. Er wordt daarentegen wel meer cargo vervoerd via Oostende. "Dat is een kleine meevaller, maar het kan het wegvallen van de passagiersvluchten niet compenseren en het is ook geen duurzame activiteit", licht woordvoerder Vanessa Flamez toe.

Op een paar essentiële vluchten na zoals repatriëringsvluchten, medische vluchten en inspectievluchten voor offshore is er verder geen vluchtverkeer met passagiers te bespeuren op de luchthaven van Oostende. De cargoactiviteiten deden het daarentegen heel goed in april. Het gaat hierbij vaak om vluchten met medisch materiaal en hulpgoederen. In april werd zo 5.284 ton verhandeld. Ter vergelijking, in april 2019 ging het nog om 1.846 ton. De cijfers zijn weliswaar niet uitzonderlijk. In december 2019 werd ongeveer hetzelfde volume genoteerd. “De cijfers zijn goed, maar er is geen reden om euforisch te zijn. Het gaat hierbij niet om een duurzame activiteit. De cargomaatschappijen komen ad hoc, ze hebben geen contract en het is dan ook niet zeker of ze na de crisis naar Oostende zullen terugkomen. We kunnen enkel hopen dat we ze konden overtuigen van onze troeven”, zegt Flamez. “De karakteristieken van onze cargoluchthaven in Oostende hebben we dan ook mee als maatschappijen op zoek zijn naar nieuwe uitvalsbasissen. De nabijheid van onze luchthaven bij twee zeehavens, het vlotte mobiliteitsnetwerk rondom de luchthaven en onze goede ligging voor distributie binnen Noord-Europa maar ook de UK zijn grote troeven. Daarbovenop is er méér dan voldoende beschikbare capaciteit voor handen op onze luchthaven, zijn we 24/7 geopend en is er geen slotcoördinatie noch beperkingen. Eén voor één troeven die van onze luchthaven een uiterst servicegerichte luchthaven maken.”

De extra cargovluchten genereren tussen de 20 en 40 bewegingen per week op de luchthaven. “Dat is weliswaar niet genoeg om de passagiersvluchten te compenseren. Het is weliswaar altijd iets. Dankzij de cargo kan een deel van het personeel wel aan het werk blijven. Zo moet er een minimumbezetting zijn om een bepaald aantal vluchten te kunnen ontvangen”, zegt de woordvoerder nog.

Toekomst

Inmiddels is onze luchthaven via een interne werkgroep zich volop aan het voorbereiden op een heropstart van de passagiersvluchten de komende weken. “Daar zal onze focus liggen op twee nieuwe kernwaarden voor de passagiers, namelijk het aspect veiligheid en gezondheid. Naast het DNA van ‘fly relax, fly regional’ waarmee we ons profileren, zal de luchthaven de komende maanden voortaan ook communiceren onder de noemer ‘fly safe, fly healthy’.”