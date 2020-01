Medios schenkt ambulance aan Banjul Leen Belpaeme

11 januari 2020

10u40 1 Oostende Vrijdag is in de Antwerpse Haven een volledig uitgeruste ambulance vertrokken richting Banjul. Dankzij een samenwerking tussen Medios, Rotary Zuid Brugge, het Vlaams Kruis en Stad Oostende zal de ziekenwagen een tweede leven krijgen in de Gambiaanse zusterstad Banjul.

De Oostendse vrijwilligersorganisatie Medios is al sinds 1982 actief en organiseert sociaal gerichte acties voor hulpbehoevenden in Oostende en ver daarbuiten. Sedert 2005 is Medios partner in de stedenband die Oostende heeft met Banjul. Het is al de tweede keer dat Medios een ambulance schenkt aan Banjul. Het Edward Francis Small Teaching Hospital en Red Cross Banjul branch zullen de ziekenwagen in gebruik nemen. Het ziekenhuis vervult in de praktijk een belangrijke regionale functie waardoor de eerste en voorlopig enige ambulance dikwijls buiten Banjul operationeel is. De nood aan een tweede interventievoertuig om aan de vraag in Banjul zelf te kunnen voldoen, is dus groot.

Medios kon de ambulance onder zeer gunstige voorwaarden overnemen van het Vlaams Kruis. De wagen kreeg een volledig nazicht en werd dankzij Rotary Zuid Brugge voorzien van het nodige medisch materiaal voor dringende hulpverlening. De Stad Oostende financiert de verscheping van de ziekenwagen naar Gambia.

Skateboards

Met de ziekenwagen zullen ook skateboarden meereizen. De Oostendse organisatie Push Skateboard Academy heeft plannen om skaters in Banjul te steunen. Zo willen de Oostendse skaters jongeren in Banjul onder de vleugels nemen om hun sociale vaardigheden op een speelse manier te versterken. Enkele monitoren, ouders van leden van Push Skateboard Academy en het Belgisch bedrijf ‘Everything Else’ schonken een aantal skateboards en ander skatemateriaal. De Skateboard Academy verzamelde ook al fondsen om een klein skatepark op te zetten in Banjul.