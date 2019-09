MediaMarkt verhuist volgend jaar naar Torhoutsesteenweg Timmy Van Assche

13 september 2019

16u16 10 Oostende Elektro- en multimediaketen MediaMarkt zal, als alles goed verloopt, volgend jaar naar de Torhoutsesteenweg verhuizen. Onlangs gingen de afbraakwerken van start van het voormalige auto- en industriebedrijf Coppin, tussen Dovy Keukens en Oxfam. “We verwachten niet dat er extra druk op de Torhoutsesteenweg zal komen met de verhuis van MediaMarkt”, zegt schepen Kurt Claeys (Open Vld).

Vorige week startten de afbraakwerken van de Oostendse Hallen, waar Groep Spegelaere werk maakt van een nieuwbouw. Sporthandel Decathlon zal er volgend jaar haar intrek nemen.In de nasleep daarvan raakte ook bekend dat MediaMarkt zal verhuizen, van winkelcomplex Sea’rena aan de Northlaan naar de Torhoutsesteenweg - een verhuis waar al vele jaren sprake van is en er nu eindelijk komt. “MediaMarkt zal opteren voor een ander winkelconcept, waarbij ze kleinschaliger en met minder stock zullen werken”, zegt schepen Claeys. “Kijk, wat de verkeersdruk op de Torhoutsesteenweg betreft, denk ik niet dat één winkel meer of minder een groot verschil met zich zal meebrengen.” De bouw van de nieuwe winkel zou in het voorjaar van 2020 moeten klaar zijn - als alles goed verloopt.