MediaMarkt verhuist na 14 jaar naar nieuw filiaal in de Torhoutsesteenweg Timmy Van Assche

19 augustus 2020

16u25 0 Oostende In de Torhoutsesteenweg 639 heeft elektronicazaak MediaMarkt een nieuw filiaal geopend. De winkel is daarmee na 14 jaar verhuisd uit Sea’rena Shopping Center langs de Northlaan.

De nieuwe winkel ligt tussen Dovy Keukens en Oxfam Solidariteit en pal tegenover benzinestation Gabriëls. Met 1.400 vierkante meter is MediaMarkt de helft kleiner geworden in vergelijking met de vorige locatie. Maar dat is geen nadeel, zegt Janick De Saedeleer van MediaMarkt. “We richten ons meer dan ooit op service naar de klant en hebben daarom een ‘service corner’ ingericht. Hier kunnen klanten terecht voor herstellingen van bijvoorbeeld smartphone- of tabletschermen. Ons winkelaanbod blijft erg groot met verder ook computers, huishoudelektro, games en multimedia. De nieuwe ligging is volgens ons een grote troef: er zijn twee bushaltes vlakbij en het filiaal ligt nabij tal van andere winkels langs een weg waar veel passage is.”

Bij MediaMarkt Oostende werken veertig personeelsleden. “Ondanks onze kleinere oppervlakte is ons volledige medewerkersbestand mee verhuisd”, zegt De Saedeleer. Op een gewone dag verwelkomt de winkel ongeveer duizend bezoekers. Naar aanleiding van de opening gelden er tot zondag 23 augustus verschillende promoties die enkel in Oostende van tel zijn. MediaMarkt benadrukt dat het coronavirus geen impact heeft gehad op de openingsdatum. “Al van in het begin van onze verhuisplannen hebben we een ruime timing aangenomen", vult filiaaldirecteur Koen Lambot aan. “De bouw van het pand is begonnen in juni vorig jaar, wij startten met de inrichting bij aanvang van de zomer.” Net als in de Northlaan huurt MediaMarkt het gebouw. Welke invulling de vroegere locatie krijgt, is nog niet geweten.

MediaMarkt is elke dag open vanaf 10 uur tot 19 uur. Op zondag sluit de winkel een uurtje vroeger.