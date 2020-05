Medewerkers woonzorgcentrum ‘t Ponton maken prachtig filmpje. “We’re all in this toghether” Leen Belpaeme

05 mei 2020

18u31 5 Oostende Woonzorgcentrum ’t Ponton kwam de voorbije weken vaak in het nieuws als één van de zwaarst getroffen centra in de regio door COVID-19. De medewerkers hebben dan ook al enkele zware weken achter de rug, maar directeur Connie Depotter Woonzorgcentrum ’t Ponton kwam de voorbije weken vaak in het nieuws als één van de zwaarst getroffen centra in de regio door COVID-19. De medewerkers hebben dan ook al enkele zware weken achter de rug, maar directeur Connie Depotter getuigde eerder al dat het ervaren team elkaar door de moeilijke periode geholpen heeft.

Het woonzorgcentrum heeft nu ook een hartverwarmend filmpje gemaakt waarin de medewerkers zich even volledig laten gaan en tonen dat ze er samen doorkomen onder het motto ‘We’re all-in this toghether’. “Naast de vele schouderklopjes, attenties en begrip krijgen we ook heel vaak de vraag:“Oewist met jullie?” Een éénduidig antwoord hebben we niet. We bekijken het van dag tot dag. Met een traantje, met een lach, met nieuwe moed. We blijven er voor gaan. In deze donkere periode hebben we gelukkig ook heel wat positieve beelden gemaakt en die zijn gebundeld in een feel good filmpje”, zo laat de directeur weten.