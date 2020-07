Medewerkers woonzorgcentra Lacourt en Boarebreker krijgen psychologische steun tijdens coronacrisis: “Zij voelen zich machteloos, dat hakt erop in” Timmy Van Assche

14 juli 2020

17u41 3 Oostende De stad Oostende stapt mee in een project van de Koning Boudewijnstichting waarbij er extra psychologische ondersteuning komt voor het personeel van woonzorgcentra Lacourt en de Boarebreker. “We hopen hiermee de emotionele impact van de coronacrisis op onze 250 medewerkers op te vangen”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen). “De hulp komt niet te laat, integendeel”, stelt referentiepersoon Ine Laureins.

“De voorbije maanden waren heel intensief voor de medewerkers van de woonzorgcentra", duidt schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann. “Tijdens de coronacrisis schakelden zorgmedewerkers nog een tandje hoger dan anders. Er werden vaak extra uren gepresteerd om bewoners de nodige zorg te kunnen bieden. Ook de emotionele impact van de strenge maatregelen zijn niet te onderschatten. In het heetst van de strijd hadden medewerkers niet de tijd om alle indrukken die ze opdeden te verwerken. De psychologische belasting laat zich vaak pas nadien voelen. Het is dus nodig om hierop te anticiperen.” Ine Laureins, referentiepersoon verpleegkunde en dementie, bevestigt. “Het zorgpersoneel bouwt met alle bewoners toch een zekere band op. We zijn vertrouwd met ‘het laten gaan’, maar de omstandigheden zijn nu helemaal anders. Het gevoel van machteloosheid tijdens de coronacrisis is groot. En dat hakt er toch stevig op in." In totaal lieten elf bewoners het leven aan de gevolgen van corona.

Deugddoend

Ook al is er een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, schepen Waldmann en co zagen in het project van de Koning Boudewijnstichting een extra opportuniteit om in te spelen op de bijzondere situatie in de zorgsector. Dienstverlener Liantis zal individuele sessies en groepsgesprekken combineren en legt de focus op mentale weerbaarheid en psychologische begeleiding van de zorgverleners. Het doel: de veerkracht van het zorgpersoneel versterken en de zorgkwaliteit verzekeren in moeilijke omstandigheden. “Een goeie zaak”, vervolgt Ine. “Op het einde van de werkdag kan je thuis altijd je hart luchten tegen je partner. Maar zij kennen de omstandigheden en situatie niet van dichtbij. Het doet dus zeker deugd om te kunnen rekenen op iemand die vertrouwd is met de zorgsector.”

Zo iemand is Caroline Salens, preventie-adviseur psychosociaal welzijn bij Liantis. “We willen een luisterend oor aanbieden, polsen naar de pijnpunten en moeilijke ervaringen, welke eventuele trauma’s er zijn en concrete tips meegegeven met het oog op de toekomst. Dat kan in één gesprek, maar ook in meerdere sessies, individueel of in groep. Het belangrijkste van al is dat er maatwerk wordt geleverd en specifieke problemen een aanpak krijgen.

Te laat?

Iedereen houdt een mogelijke tweede coronagolf in het achterhoofd, maar de eerste piek ligt enkele weken achter ons. Komt deze psychologische steun dan niet te laat? “Nee, want het is net nu dat alle medewerkers de afgelopen maanden aan het verwerken zijn en dat er bepaalde gevoelens naar boven komen", geeft Ine Laureins nog mee.