Maximumaantal reizigers per station, treinen mogen maar tot tachtig procent gevuld zijn: “Kom dit weekend niet naar de kust”

Bart Boterman

11 augustus 2020

19u18 21 Oostende De NMBS, de kustburgemeesters, de politie en de bevoegde minister hebben een akkoord bereikt over het komende weekend aan zee. Alle overheden zullen de komende dagen ontraden om naar de kust af te zakken. Er zal ook een maximumaantal reizigers per station en trein toegelaten worden en er wordt gesnoeid in het zomeraanbod. Amokmakers worden zo snel mogelijk gesignaleerd aan de politie. De burgemeesters reageren opgelucht.



“De verschillende overheden engageren zich om de bevolking massaal te ontraden naar de kust af te zakken”, klinkt het na het overleg tussen de ministers, kabinetschefs, burgemeesters, NMBS en politie. Om dit mogelijk te maken, zal de NMBS vanaf vrijdag het aantal treinen in het zomeraanbod beperken. Dat betekent dus de schrapping van de extra treinen. Verder zal ook het aantal reizigers per station beperkt worden. In Oostende is er een maximum van 10.000 reizigers, in Blankenberge 6.000 en in Knokke 2.000. Ook de stations van Zeebrugge (4.000) en De Panne (2.000) krijgen een maximumaantal. De NMBS zal er ook op toezien dat de treinen slechts voor 80 procent gevuld zullen zijn. Als dat maximum bereikt is, zal dus niemand kunnen opstappen.

Amokmakers melden aan de politie

“Er zal continu gemonitord worden in de stations. Dat zal gebeuren met tellingen door personeel van de NMBS, Securail en de politie”, zegt Jasper Pillen, woordvoerder van minister van mobiliteit François Bellot (MR). Bovendien zal het spoorwegpersoneel er alles aan doen om tijdig melding maken van potentiële amokmakers aan de politiediensten. Bij het minste incident zal er kordaat worden opgetreden.

Akkoord door iedereen gesteund

“De minister had zeker begrip voor de eisen van de kustburgemeesters, die maar al te goed weten wanneer het onhoudbaar wordt in hun steden of gemeenten. Maar na een incidentrijke avond zoals zaterdag plots beslissen dat er geen treinen meer mogen aankomen en de stations afsluiten, dat is onmogelijk. De hele keten van de NMBS kan niet zomaar omgegooid worden. Daarom was het nodig om samen met alle betrokken partijen constructief rond de tafel te zitten om een gezamenlijk akkoord te bereiken. Dit wordt door iedereen gesteund”, reageert Jasper Pillen.

Maandag evaluatie

De reizigers kunnen vanaf vrijdag de beschikbare treinen bekijken via de NMBS- routeplanner en SoMe. Maandag wordt deze nieuwe werkwijze operationeel geëvalueerd en dinsdag beslissen de beleidsmakers, onder leiding van de gouverneur, of dit voor de volgende weekends ook van toepassing blijft.

Burgemeesters tevreden

De Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA), in wier badstad zaterdag nog een grote vechtpartij was onder toeristen, is opgelucht dat er een regeling is getroffen. “Ik ben blij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We zijn tot een goed en doordacht plan gekomen dat op tijd klaar is voor het komende weekend. We hopen dat mensen snappen dat in grote massa naar de kust komen in tijden van corona geen goed plan is.”

Ook in Oostende is men tevreden. “We willen zoveel mogelijk mensen een veilige én aangename dag aan het strand gunnen. We zijn tevreden met de inspanningen van de NMBS om dit evenwicht mee te bewaken”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open Vld).