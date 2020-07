Maximumaantal passagiers op veerboten opgetrokken naar dertig personen Leen Belpaeme

08 juli 2020

19u22 0 Oostende De veerdienst in Oostende heeft het aantal toegelaten passagiers verhoogd van elf naar dertig personen. Dat is goed nieuws voor toeristen of gebruikers van de veerdienst.

Sinds de opstart van de veerboten na de coronacrisis was het aantal passagiers op de veerboten beperkt tot elf passagiers om zo goed mogelijk afstand te kunnen bewaren. Er zijn overal versoepelingen en ook de veerdienst neemt nu dertig personen waarvan maximaal tien fietsers mee per vaarbeurt. De normale capaciteit ligt op 50 personen. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht en ook de bewakingsagenten die aan het begin van het ponton staan sinds de verhoogde agressie tegen het personeel blijft paraat. Zij kijken erop toe dat iedereen een mondmasker draagt als ze het ponton betreden. Wegens technische problemen vaart er momenteel wel slechts 1 veer uit. De stad Oostende geeft dan ook het advies om bij lange wachtrijen gewoon met de fiets naar de oosteroever of het centrum te rijden. “Je staat er in geen tijd”, luidt het advies.