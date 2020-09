Martini Terraza krijgt inbrekers over de vloer: “Ware amateurs. Ze lieten flessen vallen en sneden zich aan scherven” Bart Boterman

01 september 2020

18u03 0 Oostende Twee dieven hebben dinsdagmorgen ingebroken in de zaak Martini Terraza op de zeedijk in Oostende, op de hoek van de Kursaal Westhelling. Ze maakten uiteindelijk acht flessen drank buit. “Een van hen liet twee flessen vallen en sneed zich aan de scherven. De inbrekers waren op zijn zachtst gezegd amateurs”, vertelt zaakvoerder Herbert Herreman. “De buit en schade vallen mee, maar toch is het om moedeloos van te worden. Eerst een barslechte zomer voor de horeca, dan dit.”

Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen van buitenlandse origine via een zijdeur proberen binnen te breken met een staander van een fiets. De deur hield echter stand. “Daarop zijn ze via het dak in een ruimte van de zaak geklommen. Ze lieten zich zakken op enkele bakken leeggoed. Verder zijn ze echter niet kunnen doordringen ondanks verwoede pogingen om de deur open te breken. Uiteindelijk zijn ze afgedropen met acht flessen Bellini uit een koelkast”, vertelt zaakvoerder Herbert Herreman. De dieven gingen erg amateuristisch te werk. “Ze droegen geen handschoenen en lieten overal vingerafdrukken achter. Ze hadden ook de grootste moeite om met die flessen Bellini via het dak te ontkomen. Een van hen liet twee flessen vallen en sneed zich aan de glasscherven. Hij rende daarop naar de afwasbak om het bloed weg te spoelen. Op de grond bleven bloedspatten en dus DNA-sporen achter. Tijdens hun vlucht via het dak zijn ze dan nog eens betrapt door een voorbijganger”, gaat hij verder.

Herbert Herreman is zaakvoerder van zes horecazaken. Hij kon een nieuwe tegenslag wel missen. “Nog nooit heb ik zo’n slechte zomer als deze meegemaakt. De horeca heeft enorme klappen gekregen en dan word je nog eens geconfronteerd met een inbraak. De buit is gering en uiteindelijk valt de schade mee, maar toch zou je er moedeloos van worden. Je zou bijna geen zin meer hebben om je nek uit te steken als ondernemer”, besluit hij.

De politie kwam dinsdagmorgen ter plaatse voor de vaststellingen en vorderde ook het labo voor een sporenonderzoek. De daders zijn vooralsnog niet gevat.