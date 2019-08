Martin Defour, huisfotograaf van KV Oostende, lanceert eigen fotoboek: “Dit is een droom die uitkomt” Timmy Van Assche

25 augustus 2019

13u17 0 Oostende Dubbel feest voor Martin Defour. Niet alleen won ‘zijn’ KV Oostende met 2-1 van KV Mechelen, hij stelde ook nog eens fier zijn eigen fotoboek voor, getiteld ‘The beauty of my KVO life’. Daarin staan precies 3.206 foto’s van spelers, trainers, clubmedewerkers en supporters. “Aan dit boek heb ik acht maanden gewerkt”, vertelt Martin.

Wie eens een match van KVO meepikt, herkent Martin meteen. Met een camera in de aanslag wandelt hij steeds voor de tribunes om de leukste kiekjes te nemen van de fans. Maar ook achter de schermen schiet Martin het geheugenkaartje van z'n camera lustig vol. De 64-jarige fotograaf heeft dus materiaal genoeg om zijn eigen boek uit te brengen. Op de cover van ‘The beauty of my KVO life’ pronkt een bevallige dame in het shirt van KVO op de strekdam van Oostende. Zo staan er wel meer opvallende foto’s van fans in het boek. “Ik heb hier acht maanden aan gewerkt. Ik heb het boek zelf samengesteld en opgemaakt, zelfs de druk is in eigen beheer. Om dit allemaal te kunnen, volgde ik een cursus bij Vives.”

Vrachtwagenchauffeur

Het verhaal van Martin begint al bij AS Oostende, de voorloper van fusieclub KVO. “Zo was ik bijvoorbeeld vijftien jaar jong toen ‘den AS’ promotie afdwong naar de eerste klasse. Voor het eerst werd zo topvoetbal in Oostende gespeeld. Na de match liep ik samen met nog heel wat andere supporter het veld op. Ik herinner me dat ik met nog andere heb gebikkeld om een spelerstruitje te bemachtigen. (lacht) Maar in alle feestgedruis scheurde het truitje en had ik enkel een mouw beet. Na de fusie van AS en VG Oostende bleef ik KVO volgen. Maar ik kon niet alle matchen meepikken. Als vrachtwagenchauffeur was ik namelijk vaak onderweg en niet in de buurt om te komen kijken.

Cameraman

“Uiteindelijk kon ik in 1991 als cameraman bij de club aan de slag. Ik filmde vanuit de tribune alle thuismatchen voor de trainer, die op basis van de beelden een analyse kon maken van de match. In totaal heb ik 750 wedstrijden gefilmd tussen 1991 en 2009. Tussen 2005 en 2009 trok ik ook mee op verplaatsing en kocht ik mijn eerste fototoestel. Daarmee schoot ik mijn eerste plaatjes van bijvoorbeeld spelers en medewerkers.” Sinds 2009 is Martin dan ook de vaste huisfotograaf van de club om sfeerbeelden te maken in het stadion. “Omdat ik ook toegang heb tot de VIP-sectie, kan ik enkele exclusieve beelden maken. Mijn foto’s geven ook een mooie kijk achter de schermen - het is een echt collector’s item. Van de 3.206 foto’s zijn er zowat 3.000 van de afgelopen zes jaar, toen KVO promoveerde naar eerste klasse. De 200 andere zijn een selectie van oudere foto’s vanaf 2000. Naast de ‘kopjes’ van de spelers met wat informatie, komen heel wat fanfoto’s aan bod. De foto waar ik het meest fier op ben? Dan zal toch wel die zijn waar ik op de Chinese Muur pronk met een truitje en sjaal van KVO. Ik kan het gevoel van dat specifieke moment niet beschrijven. Ook de achterkant van het boek, een zicht op het stadion van Marseille waar KVO voor het eerst Europees speelde, is een pareltje. Hoe dan ook, voor mij is dit boek een droom die uitkomt. Ik heb hier hard aan gewerkt en ben er ontzettend fier op.” Het boek kost 60 euro en is gedrukt op 200 exemplaren. Een boek bestellen kan via martin031kvo@gmail.com.