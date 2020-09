Mars tegen racisme nu definitief afgelast: “Waarom mag KVO wél volk ontvangen, en mogen wij niet coronaveilig actie voeren?” Leen Belpaeme

21 september 2020

20u03 0 Oostende De geplande mars tegen racisme en voor democratie op 27 september wordt nu definitief afgelast, nadat de stad al een De geplande mars tegen racisme en voor democratie op 27 september wordt nu definitief afgelast, nadat de stad al een verbod uitsprak. Ook een alternatief zal er niet komen. “Er mag actie gevoerd worden, maar er mag geen samenscholing zijn”, zegt de burgemeester.

“Ons voorstel om ‘De Mars voor Democratie en Tegen Racisme en Geweld’ in Oostende op 27 september om te buigen naar een alternatieve actie op het strand, kon in het Zoomgesprek met de burgemeester maandag zelfs niet ter sprake komen”, vertelt Len Lavens.

Mensenlijn aan vloedlijn

“Tot een echt praktisch overleg over een actie op het strand is het niet gekomen. Elk constructief gesprek was gewoon onmogelijk. We zien ons daarom verplicht om alles af te blazen tot een latere datum. Het is duidelijk dat de burgemeester de coronatoestand misbruikt om eender welke ‘publieke’ politieke actie in Oostende te verbieden. Het coronamasker is in Oostende een muilkorf geworden van onze democratie.” De initiatiefnemers begrijpen niet dat een manifestatie niet mag doorgaan, maar dat matchen van voetbalclub KVO dan weer wel kunnen met publiek. “Wat voorgesteld werd - een mensenlijn aan de vloedlijn - is nochtans eenvoudig coronaproof te houden.”

Onze politiediensten zitten al op hun tandvlees en dergelijke manifestaties vragen veel van onze mensen. We kunnen dergelijke acties dan ook niet toelaten Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is het grootste probleem dat de initiatiefnemers op voorhand niet kunnen garanderen hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en het is ook niet zeker dat er geen tegenbetoging zal zijn. “Onze politiediensten zitten al op hun tandvlees en dergelijke manifestaties vragen veel van onze mensen. We kunnen dergelijke acties dan ook niet toelaten. Er mag een actie gevoerd worden, maar er mag geen samenscholing zijn. Ik wil hen ontvangen met een officiële delegatie. Maar een actie die opnieuw druk zet op de veiligheidsmensen, dat gaat niet. Onze stad is niet de arena om een discussie uit te vechten over deze zomer. Dat KVO wel publiek mag ontvangen, komt omdat zij zware protocollen moeten naleven”, zegt de burgemeester.