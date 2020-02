Marnix en Isabel trouwen op 20/02/2020: “Gemakkelijk te onthouden” Leen Belpaeme

20 februari 2020

17u53 0 Oostende Marnix Carrewyn en Isabel Allemeersch zijn donderdag 20/02/2020 in het huwelijksbootje gestapt in het stadhuis van Oostende. Vier andere koppels kozen ook deze speciale datum uit. “Het is een heel speciale datum en hij is gemakkelijk te onthouden”, zegt het koppel.

Marnix vroeg zijn kersverse echtgenote ten huwelijk aan de voet van de Eiffeltoren in september. “Het werd nog een moeilijke onderneming omdat het net ook de autoloze dag was in Parijs. Alles zat vast en Isabel wilde terug naar huis. Onze zoon zat echter mee in het complot, want hij moest het gebeuren filmen.” Na het aanzoek mocht Isabel de datum kiezen. “Ik vond het wel een unieke kans om het vandaag te doen. Het is een speciale datum. Dit komt niet veel voor en zo kan Marnix de datum niet vergeten.” Het koppel genoot op hun trouwdag nog van een maaltijd met hun dichte vrienden en komend weekend staat er nog een weekendje Londen op het programma.