Marionettentheater duikt in verhaal Don Quichot voor nieuwe voorstelling. “We hebben het verhaal van een eigen Oostendse toets voorzien” Leen Belpaeme

06 december 2019

15u44 0 Oostende Marionettentheater Kallemoeie pakt uit met nieuwe voorstelling. Ze doken in het verhaal van Don Quichot, maar ze namen ook heel wat Oostendse elementen mee in de voorstelling dat specifiek geschreven werd voor het marionettentheater voor volwassenen. Kallemoeie blijft na al die jaren een uniek aanbod brengen en dat wordt gesmaakt. Twee van de zes voorstellingen zijn al uitverkocht.

Eén jaar na het Beleg van Oostende, in 1605, verscheen het eerste deel van de roman ‘De vernuftige edelman Don Quichot van La Macha’ geschreven door Cervantes. Kallemoeie willen jullie kennis laten maken met de nobele, rechtschapen ridder Don Quichot en Sancho Panza zijn schildknaap met daarbij alle aardigheden die voorkomen in de vele ridderromans. We kennen allen Don Quichot en zijn gevecht tegen de windmolens. Maar Kallemoeie laat deze ridder nu ook avonturen beleven in Ostendia. “Net als bij Faust vertrekken we vanuit een verhalenstramien maar ging de groep samen op zoek naar een eigen verhaal. Don Quichot vertrekt vanuit Spanje naar Oostende. Hier wordt geconfronteerd met een Oostende in puin na het beleg van Oostende. De stad moet terug heropgebouwd worden”, licht voorzitter Jan Hostyn toe. “De groep heeft hier samen met mijn broer Walter een mooi werk van gemaakt. Dat is één van de leuke dingen die we doen. Er bestaan weinig marionettenteksten voor volwassenen. We zoeken daarom een leidraad en vullen in met Oostendse toetsen.”

Het marionettentheater werkt met 15 mensen. “Iedereen doet zijn ding waar hij goed in is. Voor de één is dat techniek, de andere heeft een goede stem en dan hebben we nog mensen die goed kunnen de marionetten bedienen. Dit vergt toch een bepaald vaardigheid. Je moet de balans van je marionet zoeken en ermee kunnen stappen.”

Het marionettentheater voor volwassenen is een stukje erfgoed in Oostende. Kallemoeie heeft nog 150 marionetten, vaak met een boeiende geschiedenis. Na al die jaren blijft de interesse bij het publiek groot. “Twee van de zes voorstellingen zijn al volzet. We maken ook een tentoonstelling rond een aantal van onze marionetten in de inkomhal van de bibliotheek. We hebben de voorbije tijd met Kusterfgoed gewerkt rond het bewaren van onze poppen en de tentoonstelling is daar het sluitstuk van.”

Sinds drie jaar vertoeven ze in een speciaal ingerichte locatie in de kelder van het OLVO college in de Sint Franciscusstraat. “Zonder deze locatie zouden we de voorstelling niet kunnen brengen. We zijn hier heel gelukkig.” De voorstellingen vinden plaats op 12 december om 20 uur, op 15 december en 22 december om 15 uur en op donderdag 9 januari om 20 uur en op 11 en 19 januari om 15 uur. Een ticket kost 10 euro en zijn verkrijgbaar via het UITloket.