Mario Ureel is verkozen tot Prins Carnaval in Oostende Leen Belpaeme

16 februari 2020

09u27 0 Oostende Mario Ureel werd zaterdagnacht verkozen tot Prins Carnaval Groot Oostende 2020. Er was geen tegenkandidaat maar hij moest wel 300 stemmen achter zijn naam krijgen om verkozen te geraken en dat is ook gelukt. Hij krijgt begin maart de sleutel van de stad overhandigd tijdens het carnavalsweekend.

Een jaar lang heeft Mario Ureel toegewerkt naar zijn verkiezing tot Prins Carnaval. Hij had even een tegenkandidaat, maar hij trok zich terug toen bleek dat de kandidaat een dodelijk ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol in het verleden. Dat kon de pret gisteren gelukkig niet bederven en Mario smeet zich nog één keer volledig met een show op het Prinsenbal. “Ik kijk al uit naar het carnavalsweekend”, vertelt de kersverse Prins Carnaval. “Ik zit al 15 jaar bij de Orde van de Wullok. Ik heb altijd meegedaan met andere kandidaten en ik zag hoeveel ze daarvan genoten. Ik wou dat zelf ook eens meemaken en ik heb me daarom in de strijd gegooid”, blikt Ureel terug. Hij had jammer genoeg geen tegenkandidaat. “Dat is toch wel jammer omdat je anders meer een gemoedelijke strijd hebt. Ik moest wel nog altijd 300 stemmen krijgen en dat is ook gelukt.” Mario heeft heel wat moeite gedaan om de titel binnen te halen. “Als kandidaat ga je een jaar lang naar andere bals in West- en Oost Vlaanderen om andere mensen te steunen. Zij komen dan ook af naar Oostende om mij te steunen. Ik moest ook een show voorbereiden, een decor maken en een intrede voorbereiden.” Voor de carnavalist is het een passie. Na de overwinning werd er nog duchtig gevierd. “De volgende grote activiteit is het carnavalsweekend met start op 6 maart. We krijgen dan de sleutels van de stad overhandigd.”