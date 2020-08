Marc Van Ranst, Lucy Loes én uzelf in de tribune bij competitiestart? KVO doet oproep om fanboard te maken Timmy Van Assche

03 augustus 2020

11u49 0 Oostende KV Oostende werkt haar eerste wedstrijden van het nieuwe voetbalseizoen af zonder toeschouwers. Om de spelers op het veld toch de nodige steun te bieden, kunnen supporters een zogenaamde ‘fanboard’ laten maken of allerlei attributen in het stadion ophangen.

Niet op zaterdag 8 augustus tegen Racing Genk, maar wel op maandag 10 augustus tegen Beerschot. Zo start KVO in de eigen Diaz Arena - de nieuwe naam van het stadion - het nieuwe voetbalseizoen. Zonder supporters weliswaar. De club had nochtans een plan klaar om een beperkt aantal fans toe te laten, maar de strengere coronamaatregelen gooien roet in het eten. Creatief als ze zijn, ging de club op zoek naar alternatieven om de spelers toch de nodige steun te geven. En dat kan nu op twee manieren.

In samenwerking met kledingsponsor Decathlon en drukwerkbedrijf Triakon kan iedereen een zogenaamd fanboard laten maken. Dat is een kartonnen bord waarop je je eigen hoofd kan plakken bovenop het shirt van KVO. Zo ben je toch een klein beetje aanwezig in het stadion. Het laten opmaken gebeurt online via de site thebestsupporter.com/nl en kost 19,50 euro. Enkele fans leefden zich intussen creatief uit en ‘knipten’ bijvoorbeeld het hoofd van cultfiguur en zangeres Lucy Loes of dat van viroloog Marc Van Ranst uit.

Spandoeken, knuffelberen en sjerpen

Daarnaast is het ook mogelijk clubattributen, zoals spandoeken, banners en zelfs knuffelberen of sjerpen in het stadion te laten ophangen. Breng jouw spullen binnen in de fanshop vanaf dinsdag 4 augustus tijdens de openingstijden van 10 tot 17 uur. Op donderdag is de fanshop in de Van Tyghemlaan open van 10 tot 19 uur.

Het volstaat nog om je abonnement te kopen vóór 7 augustus om je naam op een prominente plaats in de Diaz Arena te krijgen Thorsten Theys, COO van KV Oostende

KV Oostende wil op die manier de band met de fans levendig houden. Nadat eerder al werd beslist om de deelnemers aan de eerder opgezette crowdfunding te vereeuwigen in het stadion, komen nu ook de namen van de abonnementshouders 2020-2021 in de Diaz Arena te hangen.

“Het is de zwaarste periode voor het voetbal sinds de Tweede Wereldoorlog en de fans die nu een abonnement kopen, steunen de club dan ook door dik en dun”, zo oppert COO Thorsten Theys. “Het volstaat nog om je abonnement te kopen vóór 7 augustus om jouw naam op een prominente plaats in de Diaz Arena te krijgen. Door het nieuwe competitieformat van 18 clubs komen er nu zelfs twee wedstrijden bij op de kalender, wat het de moeite maakt om een seizoenskaart te nemen.”

Alle info: www.kvo.be.