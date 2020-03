Man wordt geïnterneerd nadat hij ermee dreigde advocaat, dokter, rechter en burgemeester te vermoorden Siebe De Voogt

17 maart 2020

13u58 0 Oostende Een 28-jarige Oostendenaar moet geïnterneerd worden in een dossier rond bedreigingen, weerspannigheid en verboden wapendracht. Dat heeft de Brugse strafrechter beslist. Ali B. dreigde er onder meer mee om een advocaat, dokter, rechter en burgemeester te vermoorden.

Ali B. zorgt al langer voor overlast in Oostende. Volgens het parket werd hij tussen mei en november vorig jaar bijna dagelijks staande gehouden door de politie. “Alles en iedereen moest het ontgelden”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Volgens het deskundigenverslag kampt de beklaagde met een ernstige geestesstoornis en is er bijgevolg een ernstig recidivegevaar.” B. stond terecht voor een ganse reeks feiten van bedreigingen, vernielingen, weerspannigheid, het aanbrengen van graffiti en verboden wapendracht. Zijn jongere broer werd eerder al geïnterneerd, hetgeen hem naar eigen zeggen heel zwaar valt. Bij één van z’n feiten stelde B. een ultimatum. “Als mijn broer niet vrijgelaten wordt, ga ik een moord begaan tegenover een advocaat, dokter, rechter en burgemeester”, dreigde hij. Namen werden volgens de politie niet genoemd.

B. is al jarenlang verslaafd aan allerhande drugs. Een internering zag hij naar eigen zeggen niet zitten. “Dat is geen oplossing”, vertelde hij tijdens de zitting vorige maand. “Ik mis m’n broer en neem daardoor drugs. Onder invloed doe ik verkeerde dingen. Ik wil dat het stopt en wil me herpakken.” Toch beval de rechter dinsdagmorgen de internering van B. De man werd voor de vernielingen en graffiti wel vrijgesproken, omdat voor die kwalificaties een internering wettelijk gezien niet mogelijk is.