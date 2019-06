Man wil celstraf in plaats van boete na aanrijding van paaltje, maar vangt bot Siebe De Voogt

18 juni 2019

12u59 0 Oostende Dan wil een mens al eens een celstraf krijgen en dan krijgt hij hem niet. Een 46-jarige Oostendenaar probeerde dinsdagmorgen op alle manieren een geldboete te ontwijken in de Brugse politierechtbank, nadat hij vorig jaar een paaltje aanreed en doorreed naar huis.

B.G. moest er zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf in z’n thuisstad. Op 29 november vorig jaar reed de man bij het verlaten van de Kennedyrotonde een paaltje aan in de grasberm. Bij aankomst van de politie was hij al vertrokken naar huis. De man betwistte dat hij vluchtmisdrijf pleegde. “Ik kwam van m’n werk en wachtte wat verderop op een parking om mijn papieren in te vullen”, verklaarde hij. “Ik belde de politie niet, dat is waar. Het was dan ook de eerste keer dat ik zoiets tegenkwam.” De politierechter herkwalificeerde de feiten van vluchtmisdrijf naar “het niet ter plaatse blijven” en legde B.G. 368 euro boete op. Een mild vonnis, maar dat was buiten de Oostendenaar gerekend. “Kan ik geen celstraf krijgen in plaats van die boete?”, verraste hij. “Ik heb geen geld meer.” De politierechter ging niet in op de vraag van de Oostendenaar. De wet schrijft immers voor dat voor “het niet ter plaatse blijven” na een ongeval geen celstraf kan worden opgelegd.