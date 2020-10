Man vrijgesproken voor bizar incident met z'n honden op de Zeedijk Siebe De Voogt

07 oktober 2020

12u58 3 Oostende Een 52-jarige man uit Bredene is in de Brugse rechtbank vrijgesproken in een bizarre zaak van slagen en verwondingen. A.S. werd ervan beticht een zeventiger van de Zeedijk in Oostende geduwd te hebben, nadat die naar z’n blaffende honden had getrapt.

De vreemde feiten speelden zich op 7 september vorig jaar af. Het slachtoffer was die dag aan het wandelen op de Spinoladijk in Oostende, samen met z’n echtgenote. “Hij werd plots geconfronteerd met twee loslopende honden”, vertelde zijn advocaat Kris Vincke. “Zijn vrouw voelde zich al niet veilig in de nabijheid van honden en dan begon één van de dieren nog eens te grommen. Hij toonde ook z’n tanden. Mijn cliënt wilde z’n vrouw beschermen en gaf de hond een trap.”

Geen bewijs

De eigenaar zag alles gebeuren en stapte volgens de burgerlijke partij op het slachtoffer af. “Hij duwde hem tegen de grond. Mijn cliënt krabbelde recht en werd daarop van de Zeedijk geduwd. Een wandelaar was getuige van het duw- en trekwerk en zag hoe hij met z’n hoofd vooruit van de Zeedijk viel.” De gevolgen voor het slachtoffer waren bijzonder zwaar. Hij liep onder meer een zware hersenschudding op en enkele gebroken ribben. De man lag enkele dagen in het ziekenhuis en was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt.

A.S. (52) uit Bredene ging voluit voor de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Jean-Luc Cottyn was er geen sprake van fysiek geweld. “Er is een schermutseling geweest en er werd geroepen en getierd”, pleitte hij. “Hoe zou je zelf zijn als er zo wordt gestampt naar je hond? Van fysiek geweld was helemaal geen sprake. De burgerlijke partij heeft na de eerste stamp nog een tweede keer willen trappen en heeft daarbij z’n evenwicht verloren. De dieren van mijn cliënt waren bovendien helemaal geen agressieve beesten. Het ging om een ‘Samson-hond’ en zwervershond.”

De rechter achtte het woensdagmorgen niet voldoende bewezen dat A.S. effectief een duw gaf aan het slachtoffer. Hij sprak de man dan ook vrij.