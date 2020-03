Man vrijgesproken nadat honden van zijn dochter in geslachtsdelen buurman bijten Siebe De Voogt

10 maart 2020

11u28 0 Oostende Een 70-jarige man uit Aalst is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor onopzettelijke slagen en verwondingen tegenover de buurman van z'n dochter. Het 61-jarige slachtoffer uit Oostende werd vijf jaar geleden Een 70-jarige man uit Aalst is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor onopzettelijke slagen en verwondingen tegenover de buurman van z'n dochter. Het 61-jarige slachtoffer uit Oostende werd vijf jaar geleden aangevallen door de twee honden van de vrouw. Hij verweet haar vader een gebrek aan voorzichtigheid, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.

De 70-jarige L.K. woonde op 16 december 2015 in het appartement bij z’n dochter en schoonzoon langs de Albert I-promenade in Oostende. De dag van de feiten moest hij even op hun drie honden passen, terwijl zijn dochter op het toilet zat. Ineens moet de deur van de flat open gestaan hebben. Mogelijk waren het de kinderen van het koppel die de deur openden. Twee van de honden, een pitbull en een stafford, liepen de gang in en vielen uit het niets een buurman aan die met z’n vrouw uit de lift kwam gestapt. De man werd in zijn kuit, dij, arm en geslachtsdeel gebeten en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Omdat de vergoeding van het slachtoffer niet in orde kwam, diende de man een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. De eigenaars van de honden werden door de raadkamer buiten vervolging gesteld, maar hun (schoon)vader moest vorige maand wél voor de rechter verschijnen. Hij bracht het slachtoffer volgens het parket onopzettelijk slagen en verwondingen toe door een gebrek aan voorzorg. De verdediging drong met succes aan op de vrijspraak. De rechter oordeelde dinsdagmorgen dat het niet voldoende bewezen is dat de honden door de fout van L.K. konden ontsnappen. Ze sprak de man dan ook over de ganse lijn vrij.