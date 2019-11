Man vraagt vrijspraak voor steekpartij na discussie over ontslag Siebe De Voogt

12 november 2019

15u39 0 Oostende Een 26-jarige Oostendenaar van Iraakse origine staat in de Brugse rechtbank terecht voor een steekpartij van twee jaar geleden. O.M. zou zijn chef neergestoken hebben na een discussie over zijn ontslag, maar stelt dat hij handelde uit wettige zelfverdediging.

O.M. was op 20 december 2017 nog maar net aan de slag bij een bedrijf uit Pittem, toen hij al z’n ontslag kreeg. De man moest z’n C4 nog ondertekenen en had daarvoor afgesproken met S.O., die een verantwoordelijke functie had binnen de firma. Op een appartement in Oostende kwam het tot een hevige discussie tussen beiden. O.M. zou het slachtoffer, een Koerd, beledigd hebben en bedreigde hem volgens het parket ook met de dood. De discussie verplaatste zich naar de straat, waar M. z’n chef uiteindelijk een ernstige snijwond toebracht in z’n borst. Met welk wapen dat gebeurde, is nog steeds niet duidelijk.

De Irakese Oostendenaar moest zich dinsdagmorgen voor de rechter verantwoorden voor slagen en verwondingen. Volgens de burgerlijke partij was er echter sprake van een poging tot doodslag. “Het vetweefsel van mijn cliënt heeft hem beschermd en erger voorkomen”, pleitte de advocate van S.O. “Hij liep een groot litteken op en durft zich niet meer naakt te vertonen aan z’n vrouw. Mijn cliënt heeft paniekaanvallen en is in behandeling bij een psycholoog.” O.M. vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Volgens zijn advocaat Mathieu Langerock werd de man zelf eerst bedreigd door het slachtoffer. Uitspraak op 10 december.