Man verliest oog bij zinloos geweld, maar pleegt nu zelf feiten aan de lopende band Siebe De Voogt

04 september 2020

13u41 0 Oostende Een 34-jarige man riskeert in de Brugse rechtbank één jaar cel voor een brutale vechtpartij vorig jaar in Oostende. Y.T. deelde in de uitgaansbuurt een trap uit aan een man, die daardoor een complexe enkelbreuk opliep. Nochtans werd de dertiger tien jaar geleden zélf slachtoffer van zinloos geweld mét dramatische gevolgen.

De feiten speelden zich op 8 augustus vorig jaar af in bar Lafayette in Oostende. Op camerabeelden was te zien hoe Y.T. (34) uit het niets moeilijkheden zocht met een andere man. Zelf zegt de Marokkaan dat hij wilde tussenkomen in een ruzie tussen de caféganger en diens vriendin. Een collega van de man wilde tussenkomen, maar moest dat meteen bekopen. Y.T. deelde hem een stamp uit, waardoor het slachtoffer zijn enkel brak. Volgens zijn advocaat ging het om een complexe breuk, waardoor de man voor de rest van z'n leven aangepaste schoenen zal moeten dragen. Hij vorderde dan ook een schadevergoeding van zo'n 30.000 euro.

Y.T. was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden liep hij al acht correctionele veroordelingen op. Het parket vorderde dan ook 1 jaar cel. De verdediging legde uit dat Y.T. de pedalen kwijt geraakte, toen hij in 2010 z'n oog verloor bij een geval van zinloos geweld in Verviers. “Mijn cliënt moet sindsdien medicatie nemen tegen epilepsieaanvallen", pleitte meester Mathieu Langerock. “De avond van de feiten had hij op z'n medicatie gedronken. Hij was weg van de wereld en beseft nu dat z'n gedrag helemaal ongepast was.” Y.T. wacht momenteel op z'n uitlevering aan Duitsland, waar hij zich zal moeten verantwoorden in een dossier van vernielingen. De Brugse strafrechter kon alvast niet lachen met de criminele carrière van de man. “Je bent zélf slachtoffer geweest van zinloos geweld en dan begin je maar zélf slachtoffers te maken?”, sneerde hij. Vonnis op 2 oktober.