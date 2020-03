Man verkracht vriendin op haar verjaardag, maar moet niet naar de gevangenis Siebe De Voogt

02 maart 2020

14u27 3 Oostende Een 41-jarige Nicaraguaan uit Nieuwpoort heeft 2 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van zijn toenmalige vriendin in Oostende. Tragisch genoeg vonden de feiten plaats op de verjaardag van het 52-jarige slachtoffer. Voor een poging tot doodslag op de vrouw werd W.S. vrijgesproken.

W.S., een man met de Nicaraguaanse nationaliteit uit Nieuwpoort, had sinds 2003 een relatie met de vrouw uit Oostende. Begin 2016 vertrok de man opnieuw naar z'n thuisland, nadat er relationele moeilijkheden waren opgedoken. In mei dat jaar keerde de veertiger echter al terug en trok hij opnieuw in bij het slachtoffer. De vrouw vierde op 14 augustus haar verjaardag op de Paulusfeesten, maar dat was niet naar de zin van W.S. Bij haar thuiskomst greep hij haar bij de keel, gooide haar op bed en verkrachtte haar brutaal. Volgens de vrouw stopte hij toen ze klaagde over pijn aan haar knie. W.S. ging een pijnstiller halen in de badkamer, maar viel in slaap op het toilet. Zijn vriendin slaagde erin te vluchten naar de buurvrouw.

Tijdens haar verhoor verklaarde de Oostendse dat W.S. haar had proberen wurgen met het snoer van de wekkerradio. Het parket bracht de Nicaraguaan dan ook voor de rechter op verdenking van poging tot doodslag. De rechtbank achtte het maandagmorgen echter niet bewezen dat W.S. zijn vriendin wilde doden. De verkrachting en slagen en verwondingen tegenover de vrouw werden wél bewezen verklaard. W.S. kreeg daarvoor 2 jaar cel met uitstel. Hij moet dus niet naar de gevangenis. Na de feiten zat de man wel al 2 maanden in voorhechtenis.