Man steekt beste vriend dood in het hart en riskeert slechts 5 jaar cel: “Ongelooflijk weinig, maar het is de maximumstraf”

Oostende

Tommy J. (32) uit Oostende riskeert 5 jaar cel, nadat hij zijn beste vriend Will Deweert (55) om het leven bracht met een steakmes. Volgens het parket had de man niet de intentie om het slachtoffer te doden. Een assisenproces bleef dan ook uit. “Vijf jaar is ongelooflijk weinig voor deze feiten, maar het is nu eenmaal de maximumstraf", stelt procureur Céline d’Havé.