Man staat terecht voor 14 diefstallen van tabak en flessen sterke drank die hij nadien doorverkocht aan nachtwinkels Siebe De Voogt

12 november 2019

15u04 0 Oostende Een 37-jarige man uit het Brusselse hangt in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 21 maanden boven het hoofd voor liefst 14 diefstallen van tabak en flessen sterke drank. Ook een nachtwinkeluitbater uit Bredene stond mee terecht omdat hij alcohol kocht van Vadim P.

De lokale politie Bredene/De Haan werd op 28 februari ingelicht van een diefstal in de Spar in Bredene. De uitbaatster herkende Vadim P. van gelijkaardige feiten een dag voordien. “Ook een wijkinspecteur verklaarde dat hij de beklaagde een dag eerder had gezien in een nachtwinkel met een rugzak vol drank”, stelde de procureur dinsdagmorgen. Bij een huiszoeking in de Bredense nachtwinkel stelden de agenten vast dat de uitbater twee flessen had aangekocht bij P. De Brusselaar bleek niet aan z’n proefstuk toe. Hij kon in totaal gelinkt worden aan 14 diefstallen van flessen sterke drank en tabak in filialen van Spar, Colruyt, Spegelaere en Aldi in Oostende, Bredene, Middelkerke en Nieuwpoort. “De beklaagde had in z’n gsm foto’s staan met prijzen van alcohol. Hij verkocht de drank en tabak na de diefstallen door. Het was een makkelijke manier van inkomsten vergaren.”

Tijdens het onderzoek trof de politie ook een cutter en tot twee keer toe een vouwmes aan bij P. Voor de verboden wapendracht en de diefstallen hangt de man in totaal 21 maanden cel boven het hoofd. Ook de Bredense nachtwinkeluitbater moest zich dinsdagmorgen voor de rechter verantwoorden voor heling van de twee gestolen flessen drank. Hij riskeert 6 maanden cel met uitstel. Uitspraak op 10 december.