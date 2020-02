Man sleept grootvader van buren voor rechter nadat pitbull in z'n geslachtsdeel bijt Siebe De Voogt

11 februari 2020

16u16 0 Oostende Een 61-jarige Oostendenaar heeft een 70-jarige man uit Aalst voor de rechter gesleept, nadat hij vijf jaar geleden gebeten werd door twee honden van z’n dochter. Het slachtoffer woonde in hetzelfde appartementsgebouw als de vrouw en liep bijtwonden op in z'n dij, kuit, arm en geslachtsdeel.

De 70-jarige L.K. woonde op 16 december 2015 in het appartement bij z'n dochter en schoonzoon langs de Albert I-promenade in Oostende. De dag van de feiten moest hij even op hun drie honden passen, terwijl zijn dochter op het toilet zat. Ineens moet de deur van de flat open gestaan hebben. Mogelijk waren het de kinderen van het koppel die de deur openden. Twee van de honden, een pitbull en een stafford, liepen de gang in en vielen uit het niets een buurman aan die met z'n vrouw uit de lift kwam gestapt. De man werd in zijn kuit, dij, arm en geslachtsdeel gebeten. “Mijn cliënt liep ernstige verwondingen op en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, vertelde zijn advocate Isabelle Suy. De honden konden door de kinderen van de eigenaars terug naar binnen getrokken worden. Volgens de burgerlijke partij werden ze nadien niet afgemaakt. De familie verhuisde wel na het voorval.

Vrijspraak gevraagd

Omdat de vergoeding van het slachtoffer niet in orde kwam, diende de man een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. De eigenaars van de honden werden door de raadkamer buiten vervolging gesteld, maar de grootvader moest dinsdagmorgen wél voor de rechter verschijnen. Hij bracht het slachtoffer volgens het parket onopzettelijk slagen en verwondingen toe door een gebrek aan voorzorg. De procureur vorderde weliswaar de opschorting van straf. L.K. was zelf niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door een advocaat. “Mijn cliënt is bijzonder slecht te been”, pleitte meester Stijn Roels. “Hij zat op het moment van de feiten in de zetel en herinnert zich nu zelfs niet meer wat er gebeurd is. Zijn dochter heeft na de feiten verklaard dat het haar verantwoordelijkheid was. Wij vragen de vrijspraak.” Het slachtoffer vorderde in totaal een schadevergoeding van 5.100 euro. Op 10 maart doet de rechtbank uitspraak in de zaak.