Man riskeert 6 maanden cel voor vuistslag aan uitbater café The New Passage Siebe De Voogt

20 september 2019

16u14 0 Oostende Een 39-jarige man uit Oostende hangt in de Brugse rechtbank 6 maanden cel boven het hoofd voor een vuistslag die hij zou uitgedeeld hebben aan de uitbater van café The New Passage. M.F. ontkent echter met klem en vraagt de vrijspraak.

De feiten zouden zich in april vorig jaar hebben afgespeeld. M.F. was volgens het parket onder invloed en zorgde voor problemen in het café. “Op verzoek van de uitbater verliet hij de zaak”, vertelde de procureur vrijdagmorgen. “Kort na middernacht kwam hij echter terug. De uitbater weigerde beklaagde de toegang, waarop die hem een vuistslag gaf op de neus.” Het slachtoffer liep door de klap een gebroken neus op. Op basis van een foto die hij van zijn belager nam, kon de politie hem identificeren als M.F. De advocaat van de man stelde zich echter vragen bij het onderzoek. Hoewel er een doktersattest in het dossier zat, trok hij in twijfel of de caféuitbater wel gewond raakte. “Bovendien werd mijn cliënt echter herkend op een foto”, pleitte hij. “Dat wil nog niet zeggen dat hij ook een slag uitdeelde. Wij vragen de vrijspraak.” Uitspraak op 18 oktober.