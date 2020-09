Man riskeert 4 maanden cel voor weerspannigheid tegenover de Oostendse politie: “Ik werd geviseerd door m’n huidskleur” Siebe De Voogt

07 september 2020

14u13 0 Oostende Een 32-jarige man van Congolese origine uit Zedelgem riskeert 4 maanden cel voor weerspannigheid en smaad tegenover de politie van Oostende. D.M. verzette zich tegen z'n arrestatie, nadat hij de coronamaatregelen had overtreden. "Ik werd geviseerd door mijn huidskleur", stelde de man, die weliswaar geen klacht indiende bij het Comité P

Twee agenten zagen D.M. op 6 april rondlopen in het station van Oostende. Omdat op dat moment enkel essentiële verplaatsingen waren toegelaten, spraken ze de man aan. Die weigerde z'n identiteitskaart af te geven en begon de inspecteurs tijdens de discussie zelfs te filmen. Om een verdere escalatie te voorkomen, werd D.M. naar de combi geleid. Volgens de burgerlijke partijen en het Openbaar Ministerie verzette hij zich hevig bij het boeien, waardoor de twee agenten zeven dagen arbeidsongeschikt raakten. “De beklaagde moest zogezegd een vriendin in nood gaan beschermen, maar kende zelfs haar adres niet", stelde de procureur. “Hij bleef categoriek weigeren zijn identiteitskaart af te geven. Had hij dat gedaan, was hij er met een boete van af geweest.”

Uitgepikt

D.M. verweet de agenten bij zijn arrestatie meermaals dat ze hem viseerden omwille van zijn huidskleur en “dat hij hen wel zou weten te vinden”. Zijn advocate herhaalde dat nog eens tijdens de zitting. “Die vrouw, van wie sprake, werd regelmatig slachtoffer van partnergeweld", pleitte ze. “De dag van de feiten contacteerde ze mijn cliënt. Ze had haar koffers gepakt en vroeg om af te spreken in het station. Hij is meteen in z'n wagen gesprongen. In het station liep hij helemaal niet alleen, maar toch werd hij er uitgepikt. Toen zijn identiteitskaart werd gevraagd, had hij het gevoel dat er meer achter zat.”

De burgerlijke partij benadrukte dat D.M. geen klacht indiende bij het Comité P. In een ander gelijkaardig dossier had de Oostendse korpschef Philip Caestecker daar in deze krant nochtans op aangedrongen. Volgens de Zedelgemnaar wilde hij de boel niet opstoken. Vonnis op 5 oktober.