Man riskeert 2 jaar cel voor het bestelen van jongeren tijdens nachtelijke zwempartij Siebe De Voogt

13 november 2019

16u17 0 Oostende Een 29-jarige Marokkaan hangt twee jaar cel boven het hoofd voor enkele diefstallen op het strand van Oostende. Een groepje twintigers werd deze zomer beroofd tijdens een nachtelijk zwempartij. Een landgenoot van de man riskeert dan weer één jaar voor een inbraakpoging in Bondi Beach.

Een vijftal twintigers besliste op 5 augustus rond 5.30 uur ’s nachts even te gaan afkoelen in zee. Tijdens de zwempartij lieten ze hun spullen achter op het strand, maar die bleken bij hun terugkomst plots verdwenen. Het ging in totaal om zes gsm’s, vijf portefeuilles en een rugzak. Met behulp van de applicatie “Find my iPhone” kon de politie ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen snel een verdachte inrekenen. Amine K. had verschillende gestolen spullen op zak en bekende de diefstallen. Zijn advocate vroeg de rechter om een mildere straf dan de gevorderde twee jaar. Diezelfde nacht werd een 22-jarige landgenoot van K. op heterdaad betrapt bij een inbraak in Bondi Beach. Yasser B. had het raam van de strandbar ingeslagen, waarop het inbraakalarm afging. Volgens zijn advocaat was de man enorm dronken. “Anders was hij wel niet ter plaatse gebleven”, pleitte hij. “Mijn cliënt had snijwonden in z’n handen en moest in het ziekenhuis zelfs niet verdoofd worden, toen de dokters de wonden naaiden.” B. drong bij de rechter aan op een straf met uitstel. Uitspraak op 27 november.