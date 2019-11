Man riskeert 10 maanden cel voor drie gauwdiefstallen in beachbars: strandredders voorkwamen erger Siebe De Voogt

12 november 2019

15u22 0 Oostende Een 24-jarige man uit Rijsel staat in de Brugse rechtbank terecht voor drie gauwdiefstallen in Oostendse beachbars. Strandredders konden Ahmed B. overmeesteren en voorkwamen zo dat hij nog meer feiten kon plegen. Het parket vorderde 10 maanden cel.

De feiten speelden zich op 22 augustus af. Ahmed B. hanteerde volgens het parket een vaste modus operandi. “Hij verplaatste zich telkens met z’n handdoek en plaatste zich in de buurt van badgasten die op een terrasje zaten”, vertelde de procureur. “Hij stal vervolgens hun portefeuille of gsm.” Ahmed B. sloeg eerst toe in strandbar Polé Polé Beach. Hij verplaatste zich nadien naar de Bondi Beach om daarna terug te keren naar Polé Polé. De man werd er herkend en kon overmeesterd worden door enkele gasten. Ook de strandredders hielpen B. staande houden. In het tumult deelde de Fransman een kopstoot uit aan één van de slachtoffers. Hij riskeert voor de feiten een effectieve celstraf van 10 maanden, maar blijft tot vandaag elke betrokkenheid ontkennen. Uitspraak op 10 december.