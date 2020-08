Man pleegt vier diefstallen en wordt geklist op gestolen fiets: parket brengt hem binnenkort al voor rechter Siebe De Voogt

12u47 0 Oostende Een 37-jarige Luxemburger werd maandag op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in Middelkerke. Zelfs tijdens z'n vlucht kon de man het niet laten om geld te stelen. Hij werd uiteindelijk geklist op een gestolen fiets.

De verdachte werd maandag betrapt in de Delhaize in Middelkerke. Het was al de tweede keer dat hij er drank ontvreemdde. Hij slaagde erin de benen te nemen en graaide tijdens z'n vlucht aan een beenhouwerij nog eens 10 euro uit de hand van een wachtende klant. De Luxemburger kon uiteindelijk snel in de boeien worden geslagen. Hij bleek zich te verplaatsen op een fiets die hij zaterdagavond had gestolen in de uitgaansbuurt van Oostende. De man had eerder ook al een sleutel gestolen van een strandcabine in de badstad. Het Brugse parket besliste hem via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank te dagen. Hij zal zich er binnenkort moeten verantwoorden voor de twee winkeldiefstallen, diefstal met geweld, fietsdiefstal en de diefstal van de sleutel.