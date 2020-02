Man opgesloten ter ontnuchtering na moeilijkheden, verboden wapen en drugs in beslag genomen Bart Boterman

22 februari 2020

20u39 0 Oostende In de Oesterbankstraat in Oostende werd vrijdag iets over middernacht een 33-jarige man opgepakt door de politie na een oproep voor moeilijkheden.

Volgens de lokale politie was de man uit Oostkamp openbaar dronken en dus werd hij een nachtje in de cel opgesloten ter ontnuchtering. Bovendien bleek de man tijdens een fouillering een verboden wapen en verdovende middelen op zak te hebben. Het wapen en de drugs werden beide in beslag genomen.