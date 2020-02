Man opgepakt die jongeren lastig valt, zij sluiten hem op in afwachting van politie Bart Boterman

27 februari 2020

18u11 0 Oostende De politie diende woensdagavond rond 18.30 uur tussenbeide te komen in de Luxemburgstraat toen een 27-jarige man een groepje jongeren lastig viel. Het groepje jongeren had de politie gebeld en slaagde erin de agressor op te sluiten in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Bij aankomst van de politie had de man echter de inkomdeur al flink beschadigd en toen de politie ingreep stelde hij zich erg agressief op. De patrouille had enige moeite om hem te boeien. De man viel niet te kalmeren en uiteindelijk werd beslist om hem bestuurlijk aan de houden. De man diende enkele uren in de politiecel ter verblijven en kreeg een proces-verbaal voor ongewapende weerspannigheid.