Man op wiens computer 200 foto’s van naakte kinderen werden gevonden, beweert kinderpornojager te zijn Siebe De Voogt

21 februari 2020

14u36 0 Oostende Een 69-jarige Oostendenaar hangt één jaar cel boven het hoofd voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Op zijn computer troffen speurders een 200-tal foto’s van naakte kinderen aan, maar zelf beweert R.V. een kinderpornojager te zijn. “Ik vond de beelden walgelijk en wilde achter de makers aan gaan.”

Het gerecht kreeg halfweg 2017 vanuit de Verenigde Staten een melding dat vanaf een Belgische computer kinderporno was verspreid. Via het IP-adres kwamen de speurders uit bij R.V. (69) uit Oostende. Op de computer van de man werden volgens het parket een 200-tal foto’s met kinderporno aangetroffen. V. had zélf ook drie foto’s verspreid in een chatroom. De procureur vorderde voor de man een effectieve gevangenisstraf van één jaar. Zelf had R.V. een opvallende verklaring voor de dubieuze bestanden op zijn computer. Hij verklaart een echte kinderpornojager te zijn. “Het is een soort beroepsvorming”, vertelde hij in de zittingszaal. “Ik ben jarenlang informaticus geweest en ben het gewoon om problemen op te lossen. Eerder toevallig ben ik op die kinderporno gestoten. Ik vond het walgelijke beelden en wilde achter de makers aan gaan.”

R.V. beweert drie meldingen te hebben verstuurd naar Child Focus in verband met de kinderporno. Ook in 2007 had hij dat al eens gedaan. Toen werd de zaak tegen de Oostendenaar geseponeerd. In het nieuwe dossier is echter geen spoor terug te vinden van enige melding. De rechter had dan ook zijn vragen bij het verhaal van R.V. “Tien jaar na die eerste zaak stoot je toevallig weer op kinderporno?”, vroeg hij zich af. “Waarom heb je die beelden gedownload? Je hebt ze op USB-stick gezet en toch niet aan de politie overhandigd?” V. kon geen duidelijk antwoord geven op de laatste vraag van de rechter. Hij bleef bij z'n verhaal en drong aan op de vrijspraak. Vonnis op 20 maart.