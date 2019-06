Man ligt te slapen op terras en wil niet weg: politie moet hem arresteren Bart Boterman

25 juni 2019

20u14 0 Oostende De politie van Oostende diende dinsdagmorgen uit te rukken naar het Marie-Joséplein voor een man die lag te slapen op het terras van een Brasserie du Parc, er niet weg wilde en voor moeilijkheden zorgde.

Volgens de politie had de uitbater hem wakker gemaakt en verschillende keren gevraagd om de plaats te verlaten. Maar hij weigerde en was verbaal agressief tegen het personeel. Toen het personeel bleef aandringen, stelde de man zich aanvallend en dreigend op. “Bij aankomst van de politiepatrouille was de man voor geen enkele rede vatbaar. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en bestuurlijk opgesloten”, zegt politiecommissaris Kris Allary.