Man krijgt voorwaardelijke celstraf van 4 jaar voor misbruik van twee stiefdochters Siebe De Voogt

07 oktober 2019

15u33 0 Oostende Een 35-jarige Nederlander van Braziliaanse origine heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar gekregen voor de aanranding en verkrachting van zijn 5-jarig stiefdochtertje. Ook in een eerdere relatie misbruikte D.C. zijn stiefdochter.

D.C. (35), een man uit het Nederlandse Sluiskil, misbruikte van januari 2015 tot februari 2016 vier of vijf keer zijn toenmalige stiefdochter in Oostende. Zeker in twee gevallen was er volgens de rechtbank sprake van verkrachting. Het slachtoffertje was bij aanvang van de feiten amper 5 jaar oud. Uit het onderzoek bleek dat D.C. ook in een eerdere relatie z’n stiefdochter aanrandde. Dat misbruik vond plaats tussen 2010 en 2015. Het meisje was toen tussen 7 en 13 jaar oud.

D.C. legde tijdens z’n verhoor in februari 2017 bekentenissen af. “De feiten getuigen van een perverse persoonlijkheid”, oordeelde de rechtbank maandagmorgen. “De beklaagde herleidde de slachtoffers tot willoze objecten van z’n eigen lustbevrediging.” D.C. werd in het verleden nog nooit veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg van de rechter dan ook voorwaarden opgelegd. Hij moet de komende jaren onder meer een begeleiding volgen voor daders van seksueel geweld en mag geen contact hebben met minderjarigen. Aan de slachtoffers en hun moeders moet de man in totaal 7.000 euro schadevergoeding betalen.