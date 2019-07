Man krijgt opnieuw 2 maanden cel voor diefstal van…verrekijker van 24 euro Siebe De Voogt

12 juli 2019

13u10 0 Oostende Een 52-jarige Oostendenaar heeft opnieuw twee maanden cel gekregen voor de diefstal van niets meer of minder dan een verrekijker met een waarde van 24 euro. Wim D. vroeg een mildere straf, maar ving vrijdagmorgen bot. Hij moet ook 400 euro boete betalen.

Wim D. begaf zich in mei 2017 naar de MediaMarkt in Oostende. Hij kocht er verschillende artikelen, waaronder een verrekijker. Aan de kassa betaalde hij de spullen, maar de verrekijker liet de man onbetaald in zijn rugzak zitten. De winkeldetective doorzag zijn plannetje en hield hem staande. Nog voor aankomst van de politie betaalde de Oostendenaar de rekening van 24 euro, maar toch bracht het parket hem voor de rechter. Uiteindelijk daagde D. niet op voor zijn proces. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot een celstraf van twee maanden. Recent vloog de man achter de tralies. In de gevangenis bleek dat hij ook nog een veroordeling tot negen maanden cel had openstaan van de politierechtbank. D. tekende meteen verzet aan tegen beide straffen. Omdat hij evenwel geen vast adres heeft, moet de Oostendenaar in de cel blijven tot de rechtbank opnieuw uitspraak gedaan heeft in beide zaken. Vrijdagmorgen veroordeelde de rechter hem in het dossier van de diefstal tot twee maanden cel en 400 euro boete. Zelf had hij de vrijspraak gevraagd. “Mijn cliënt was de kassa nog niet gepasseerd, waardoor de diefstal nog niet voltrokken was”, pleitte zijn advocaat Mathieu Langerock.”