Man krijgt alsnog effectieve celstraf van 2 jaar voor steekpartij in uitgaansbuurt Siebe De Voogt

21 oktober 2019

14u04 0 Oostende Een dertiger uit Oostende heeft alsnog een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor een steekpartij in de uitgaansbuurt van de badstad. Tijdens z’n voorhechtenis deelde Michael A. ook klappen uit aan een andere gedetineerde.

Slachtoffer Diego P. zat in de nacht van 12 op 13 augustus 2016 op het terras van een café in de Langestraat. De man raakte in een discussie verwikkeld met Michael A. over een meisje. A. haalde plots vier keer uit met een knipmes, waardoor P. gewond raakte aan z’n kin en schouder. Zijn belager vloog na de steekpartij in de gevangenis, maar ook daar liep het mis. Tijdens de wandeling kwam A. in contact met een andere gedetineerde die vastzat voor zedenfeiten. Hij viel de man langs achteren aan en gaf hem zware klappen, met een neusbreuk tot gevolg. A. kreeg op 18 juni vorig jaar een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor beide feiten. Van zijn voorwaarden kwam echter niet veel in huis. A. bleek geen vast adres meer te hebben en was onbereikbaar voor zijn justitieassistent. De rechter trok de voorwaarden van de man maandagmorgen in, waardoor zijn celstraf effectief wordt.