Man krijgt 6 maanden cel voor slagen aan politieagent “die over z’n voet was gereden” Siebe De Voogt

17 oktober 2019

12u04 4 Oostende Een 28-jarige man uit Ardooie heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel met uitstel gekregen voor slagen en verwondingen aan de politie van Oostende. J.C. liep 2,5 jaar geleden een politiecombi achterna en gaf een agent klappen. “Ze waren over mijn voet gereden”, beweerde hij.

Een patrouille van de Oostendse politie werd in de nacht van 24 op 25 maart 2017 opgeroepen voor moeilijkheden aan café Den Heilige. “Voor de zaak stond een groepje mensen, waarvan het merendeel na een bemiddeling naar binnen ging”, vertelde de procureur. J.C. (28) uit Ardooie bleef met z’n schoonvader buiten staan. Die laatste werd uiteindelijk bestuurlijk aangehouden. “Maar dat was niet naar de zin van beklaagde. Hij liep de combi achterna, trok het portier open en gaf een inspecteur verschillende slagen. Ook bij z’n overbrenging naar het bureau bleef hij agressief en uitte bedreigingen.” J.C. verklaarde achteraf dat de combi over zijn voet was gereden en hem met een spiegel had geraakt. “Mijn cliënt beseft dat hij in de fout ging en de deur van de combi niet mochten hebben opengetrokken”, pleitte zijn advocaat. “Hij betwist echter dat hij slagen uitdeelde aan die inspecteur.” Toch veroordeelde de rechtbank hem donderdagmorgen tot 6 maanden cel met uitstel. J.C. moet ook een geldboete van 800 euro betalen.