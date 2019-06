Man krijgt 6 maanden cel voor kinderporno, maar wordt vrijgesproken voor verkrachting van neefje Siebe De Voogt

24 juni 2019

13u40 0 Oostende Een 61-jarige Oostendenaar heeft een effectieve celstraf van 6 maanden gekregen voor kinderporno. M.S. stond ook terecht voor de verkrachting en aanranding van z’n neefje, maar werd daarvoor vrijgesproken.

Het toen 8-jarige jongetje zou na z’n verjaardagsfeestje vorig jaar naar z’n mama getrokken zijn, met het verhaal dat hij misbruikt was door z’n nonkel M.S. De ouders dienden bij de politie klacht in tegen de man. Ze vertelden ook hoe hun zoon twee jaar eerder naar seksfilmpjes had moeten kijken op de gsm van z’n nonkel tijdens het vissen. M.S. zat uiteindelijk een half jaar in voorhechtenis en moest zich vorige maand voor de rechter verantwoorden voor de verkrachting en aanranding van z’n neef. De rechter sprak hem maandagmorgen echter vrij op basis van twijfel. Hij stelde vast dat het verhaal van de ouders niet volledig overeenstemde met het audiovisueel verhoor van hun zoon. Bovendien werden bij de jongen door de dokters geen letsels vastgesteld. M.S. werd dan weer wél veroordeeld voor kinderporno. Tijdens het onderzoek bleek uit de analyse van zijn laptop en Xbox immers dat de man geregeld zocht naar porno met minderjarigen. De rechter legde hem daarvoor 6 maanden cel op.