Man krijgt 15 maanden cel voor diefstal van Mercedes en 11 winkeldiefstallen Siebe De Voogt

15 november 2019

14u36 6 Oostende Een 41-jarige man uit Nieuwpoort heeft een effectieve celstraf van 15 maanden gekregen voor de diefstal van een Mercedes in Oostende en liefst elf winkeldiefstallen. Maandag kent Racine K. ook zijn straf voor een aanval met een schroevendraaier.

De diefstal van de Mercedes vond op 11 augustus plaats in de Oesterbankstraat in Oostende. Racine K. werd op camerabeelden van de stad herkend door een politie-inspecteur. “De wagen werd een dag later in de buurt van zijn woning aangetroffen”, vertelde de procureur. “De beklaagde bleek in het bezit te zijn van een gsm die in de Mercedes lag.” K. werd vrijdagmorgen eveneens veroordeeld voor liefst elf winkeldiefstallen in Nieuwpoort, Oostende en Gent. Daarbij maakte hij onder meer kledij, eten en drank buit. “De alcoholverslaving van mijn cliënt zorgt voor enorme problemen”, pleitte zijn advocate. “De dag van de autodiefstal had hij ook gedronken. Hij beweert dat hij de sleutels van de Mercedes kreeg van een vriend.” Voor Racine K. zijn het drukke dagen, want ook maandag moet hij in de rechtbank verschijnen voor het aanhoren van een vonnis. Dan riskeert hij 1 jaar cel voor een steekpartij, waarbij hij een andere man toetakelde met een schroevendraaier.