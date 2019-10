Man gooit raam van tattooshop in “omdat zaakvoerder zijn tattoo gebruikte als logo” Siebe De Voogt

04 oktober 2019

14u30 0 Oostende Een 33-jarige Oostendenaar hangt in de Brugse rechtbank 4 maanden cel boven het hoofd, nadat hij een jaar geleden het raam van een tattooshop aan diggelen gooide. De reden? Kim J. vond het niet kunnen dat de uitbater zijn tattoo gebruikte als logo van z’n zaak.

Kim J. (33) uit Oostende bouwde de voorbije jaren een ellenlang strafblad op, maar tot inzicht bracht hem dat voorlopig nog niet. Op 19 september vorig jaar liep het opnieuw mis. J. trok met z’n fiets naar een tattooshop in Oostende. Hij gooide een baksteen tegen het raam van de zaak, maar slaagde er aanvankelijk niet in om het glas te breken. Pas na drie pogingen lukte het J. om de ruit aan diggelen te gooien. Alleen was de politie dan al ter plaatse, waardoor de man in de boeien kon worden geslagen. Hij had een opvallende verklaring voor zijn daden. “De zaakvoerder zette enkele maanden geleden een tattoo op mijn rechterhand, die ik zelf had ontworpen”, vertelde J. vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Plots gebruikte hij die tattoo als logo van zijn zaak. Dat vond ik niet kunnen. Eigenlijk zou ik klacht tegen hem moeten indienen.” Het parket had geen oor naar de verklaringen van J. en vorderde een effectieve celstraf van 4 maanden. De verdediging vroeg de rechtbank die straf te milderen. “Mijn cliënt is diezelfde dag nog naar het slachtoffer geweest om zich te verontschuldigen”, pleitte meester Patrick Bernard Martens. “Hij is drugsvrij sinds november en is bereid om de schade te vergoeden.” Uitspraak op 15 november.