Man gered uit Montgomerydok nadat hij zelf in het water springt Bart Boterman

07 januari 2020

17u18 0 Oostende In het Montgomerydok in Oostende, aan de overzetboot, is dinsdagmorgen rond 10 uur een man uit het water gered. De drenkeling was kort ervoor zelf in het dok gesprongen.

Getuigen zagen dat gebeuren en belden de hulpdiensten. Snel werd een boei gegooid vanop de kade opdat de man boven water zou blijven. Het reddingsschip Tuimelaar van DAB Vloot was als eerste ter plaatse en slaagde erin om de drenkeling aan boord te trekken. De Scheepvaartpolitie nam de interventie vervolgens over. De man werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht, maar is er fysiek niet erg aan toe. Hij zou echter met psychologische problemen kampen. “Na de opname in het ziekenhuis zal worden beslist of een collocatie zich opdringt”, reageert Fien Maddens van het Brugse parket.